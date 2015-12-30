Иран выпустил ракету в направлении американского военного корабля

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Иран выпустил ракету в направлении американского авианосца в Ормузском проливе.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил представитель США Гарри С.Трумен.

По его словам, инцидент произошел в конце прошлой недели: "Корпус стражей исламской революции проводил учения в Арабском море и проливе. Этот запуск ракеты, которая не повредила нашему кораблю, была провокацией. Американский корабль сопровождал фрегат Франции. Наш корабль не нарушал водных границ Ирана. Ракета была выпущена с расстояния в 1500 м".

Официальные лица США обвинили Тегеран в провокации.

Официальный Тегеран не сделал никаких заявлений.