Иран выплатит Объединенным Арабским Эмиратам штраф в размере 18 млрд долларов

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Международный суд в Гааге принял решение о выплате Ираном штрафа в размере 18 миллиардов долларов Объединенным Арабским Эмиратам.

Как сообщает Report со ссылкой на Timeturk, об этом в интервью иранской газете "Шарг" заявил депутат из города Наджафабад в Иране Абульфазл Абу Тураби.

Представитель министерства нефти Ирана, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что в период президентства Махмуда Ахмадинежада официальный Тегеран нарушил договор, подписанный с нефтегазовой компанией Crescent Petroleum Объединенных Арабских Эмиратов.

Контракт между Crescent Petroleum и Национальной иранской нефтяной компанией был подписан в 2001 году. За несоблюдение условий контракта компания подала в суд на Иран.