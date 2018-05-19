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    Иран выплатит Объединенным Арабским Эмиратам штраф в размере 18 млрд долларов

    Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Международный суд в Гааге принял решение о выплате Ираном штрафа в размере 18 миллиардов долларов Объединенным Арабским Эмиратам.

    Как сообщает Report со ссылкой на Timeturk, об этом в интервью иранской газете "Шарг" заявил депутат из города Наджафабад в Иране Абульфазл Абу Тураби.

    Представитель министерства нефти Ирана, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что в период президентства Махмуда Ахмадинежада официальный Тегеран нарушил договор, подписанный с нефтегазовой компанией Crescent Petroleum Объединенных Арабских Эмиратов.

    Контракт между Crescent Petroleum и Национальной иранской нефтяной компанией был подписан в 2001 году. За несоблюдение условий контракта компания подала в суд на Иран. 

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