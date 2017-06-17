Иран возместил Турции более 40% штрафа

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Иран возместил более 40% штрафа Турции, наложенного международным трибуналом за завышенные цены на природный газ.

Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь комиссии меджлиса Ирана по энергетике Асадолла Гарехани.

Отметим, что Турция подала жалобу в Международный арбитражный суд, утверждая, что приобретала иранский газ в период между 2012 и 2016 годами по более высокой цене по сравнению с ценами других производителей в регионе. Стоимость иранского газа, поставленного в Турцию между 2012-2016 годами официально не разглашается, но, по сообщениям СМИ, она была выше, чем цена российского и азербайджанского газа.

Согласно сообщениям, Иран продал природный газ в Турцию на сумму 14,2 млрд долларов за этот период.

Суд вынес решение в ноябре прошлого года о том, что Иран должен возместить Турции 1,9 млрд долларов или около 13-15% от общего объема продаж.

Напомним, Иран подписал контракт в 1996 году об экспорте до 10 млрд кубометров газа в год в Турцию в течение 25 лет. Иран начал продавать газ в Турцию в 2001 году.