Иран вводит персональные санкции против экс-советника Джона Болтона

​​​​​​​Власти Ирана вводят персональные санкции против представителя вашингтонского Фонда защиты демократии Ричарда Голдберга.

Власти Ирана вводят персональные санкции против представителя вашингтонского Фонда защиты демократии Ричарда Голдберга, ранее работавшего советником бывшего помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в воскресенье пресс-служба МИД Ирана.

"МИД Ирана... вводит санкции против связанного с Фондом защиты демократии Ричарда Голдберга, бывшего советника Джона Болтона", - говорится в сообщении. Отмечается, что санкции вводятся "в соответствии со статьями четыре и пять закона о борьбе с нарушениями прав человека и террористическими актами".