Иран ввел санкции против ряда физических и юридических лиц США

Власти Ирана ввели в понедельник санкции против десяти физических и четырех юридических лиц США.

Власти Ирана ввели в понедельник санкции против десяти физических и четырех юридических лиц США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление МИД исламской республики приводит агентство Tasnim.

Как следует из заявления, ограничения введены, в частности, за "вмешательство во внутренние дела" Ирана, "поощрение насилия и беспорядков" и подстрекательство к совершению терактов в стране.

В санкционный список Тегерана попали глава Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США генерал Майкл Курилла, исполнительный директор, первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо, заместитель советника по национальной безопасности президента США Энн Нойбергер, занимающаяся вопросами кибербезопасности и новейших технологий, а также другие американские военные и чиновники.

Кроме того, санкции наложены на Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Национальную гвардию и 9-ю воздушную армию ВВС США, а также американскую НПО "Объединение против ядерного Ирана" (United Against Nuclear Iran, UANI) и ее исполнительного директора Марка Уоллеса.