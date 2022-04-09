Иран ввел санкции против нескольких граждан США

Власти Ирана внесли 24 граждан США в свой санкционный список за поддержку терроризма и нарушения в области прав человека.

Власти Ирана внесли 24 граждан США в свой санкционный список за поддержку терроризма и нарушения в области прав человека.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении иранского МИД.

"Эти лица причастны к введению односторонних незаконных санкций США в отношении народа и правительства Ирана, к финансированию и к поддержке террористических группировок и терактов, а также способствовали репрессивным действиям Израиля в регионе, в особенности в отношении угнетенной палестинской нации", - отмечается в документе. В МИД также подчеркнули, что "эти действия являются нарушением основополагающих принципов международного права и основных прав человека и служат ярким примером преступления против человечности".

Большинство из включенных в санкционные списки людей работали в государственных учреждениях США в период президентства Дональда Трампа.