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Иран ввел санкции против канадских чиновников и одной организации

Иран ввел санкции против канадских чиновников и одной организации Власти Ирана ввели санкции против восьми физических лиц и одной организации Канады.
В регионе
3 ноября 2022 г. 10:44
Иран ввел санкции против канадских чиновников и одной организации

Власти Ирана ввели санкции против восьми физических лиц и одной организации Канады.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление МИД Ирана опубликовано на сайте ведомства.

В санкционный список, в частности, включены министр общественной безопасности Канады Марко Мендичино, глава Минобороны Анита Ананд, начальник штаба обороны Вооруженных сил Уэйн Эйр, а также другие чиновники, военные и судьи. Кроме того, Тегеран ввел ограничения в отношении канадской газеты National Post.

В заявлении указывается, что санкции против вышеуказанных лиц введены за поддержку терроризма, поощрение террористических актов и распространение ложной информации об Иране, а также в ответ на рестрикции со стороны Канады. В Тегеране заявили, что действия Оттавы нарушают международные обязательства правительства Канады по борьбе с терроризмом.

31 октября власти Канады в очередной раз расширили санкционные списки по Ирану, добавив в них еще четыре физических лица и две организации. Ранее Оттава на фоне протестов в Иране внесла в экономические санкционные списки десятки физических и юридических лиц Ирана, в том числе членов Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана).

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