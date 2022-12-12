Иран ввел санкции против физических и юридических лиц Британии и ЕС

Иран ввел санкции против физических и юридических лиц Великобритании и ЕС.

Иран ввел санкции в отношении 9 организаций и 23 физических лиц и Великобритании и Евросоюза.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении МИД ИРИ.

Сообщается, что санкции были введены в качестве ответных действий на действия стран ЕС и Великобритании "по поддержке терроризма и террористических группировок, подстрекательства к насилию, беспорядкам, террористическим нападениям против иранского народа".

В санкционный список попали журнал Charlie Hebdo, британская военная база ВВС Менвит-Хилл, вспомогательные объекты британского флота, а также британский парламентский комитет за свободу Ирана и другие.

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Иран ввел санкции против физических и юридических лиц Великобритании и ЕС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в МИД Ирана.

Сообщается, что санкции применены по причине "поддержки терроризма".