Иран ввел санкции против девяти американцев за поддержку терроризма

Власти Ирана внесли девять граждан США в свой санкционный список за поддержку терроризма и нарушения в области прав человека.

Власти Ирана внесли девять граждан США в свой санкционный список за поддержку терроризма и нарушения в области прав человека.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении иранского МИД, опубликованном в субботу.

"Эти лица <...> причастны к введению односторонних незаконных санкций США в отношении народа и правительства Ирана, к финансированию и к поддержке террористических группировок и терактов, а также способствовали репрессивным действиям Израиля в регионе, в особенности в отношении угнетенной палестинской нации", - говорится в документе. В МИД также подчеркнули, что "эти действия являются нарушением основополагающих принципов международного права и основных прав человека и служат ярким примером преступления против человечности".

30 марта Минфин США объявил о применении санкций в отношении еще одного физического и четырех юридических лиц в Иране. Рестрикции были введены на основании американских законов о нераспространении оружия массового уничтожения.