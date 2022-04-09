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Иран ввел санкции против девяти американцев за поддержку терроризма

Иран ввел санкции против девяти американцев за поддержку терроризма Власти Ирана внесли девять граждан США в свой санкционный список за поддержку терроризма и нарушения в области прав человека.
В регионе
9 апреля 2022 г. 13:05
Иран ввел санкции против девяти американцев за поддержку терроризма

Власти Ирана внесли девять граждан США в свой санкционный список за поддержку терроризма и нарушения в области прав человека.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении иранского МИД, опубликованном в субботу.

"Эти лица <...> причастны к введению односторонних незаконных санкций США в отношении народа и правительства Ирана, к финансированию и к поддержке террористических группировок и терактов, а также способствовали репрессивным действиям Израиля в регионе, в особенности в отношении угнетенной палестинской нации", - говорится в документе. В МИД также подчеркнули, что "эти действия являются нарушением основополагающих принципов международного права и основных прав человека и служат ярким примером преступления против человечности".

30 марта Минфин США объявил о применении санкций в отношении еще одного физического и четырех юридических лиц в Иране. Рестрикции были введены на основании американских законов о нераспространении оружия массового уничтожения.

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Версия на азербайджанском языке İran ABŞ-ın 15 vətəndaşına qarşı sanksiya tətbiq edib

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