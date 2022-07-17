Иран ввел санкции против 61 американца

Тегеран ввел санкции против 61 гражданина США.

Тегеран ввел санкции против 61 гражданина США.

Как сообщает Report со ссылкой на Eghtesad News, в санкционный список попали бывший госсекретарь Майк Помпео, бывший адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани и бывший посол США в ООН и экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.

Причиной введения санкций стала поддержка иранской группы диссидентов и боевиков "Моджахедин-е-Хальк".

Ранее президент США Джо Байден заявил в интервью 12-му каналу израильского телевидения, что США в качестве крайней меры могут применить силу против Ирана в случае неудачных переговоров по ядерной сделке.