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Иран ввел санкции против 11 американцев за подавление пропалестинских протестов

Иран ввел санкции против 11 американцев за подавление пропалестинских протестов Иран ввел санкции против сотрудников американской полиции за участие в подавлении пропалестинских протестов в университетах США.
В регионе
3 июля 2024 г. 11:11
Иран ввел санкции против 11 американцев за подавление пропалестинских протестов

Иран ввел санкции против сотрудников американской полиции за участие в подавлении пропалестинских протестов в университетах США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале МИД исламской республики.

Власти Ирана назвали 11 должностных лиц причастными "к нарушению прав человека путем подавления мирного протеста студентов и профессоров университетов в Соединенных Штатах, которые поддерживали угнетенный палестинский народ перед лицом преступлений сионистского режима в Газе".

В списке значатся в том числе начальники управлений полиции столичного округа Колумбия Памела Смит и Нью-Хейвена (штат Коннектикут) Карл Джейкобсон. Всем фигурантам запрещен въезд на территорию Ирана, их счета и активы в случае их нахождения под юрисдикцией исламской республики подлежат замораживанию.

Протесты в поддержку Палестины в американских вузах проводятся на фоне военной операции Израиля в секторе Газа. Демонстранты разбили лагеря в более чем 80 студенческих кампусах, было арестовано более 1,3 тыс. человек.

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