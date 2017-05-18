Иран ввел ответные санкции в отношении девяти компаний США

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Иран в качестве ответа на действия США вводит санкции в отношении девяти американских компаний и физических лиц, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"В соответствии с принятым в феврале этого года Высшим советом национальной безопасности Ирана постановлением и в ответ на незаконные действия администрации США в санкционный список Исламской Республики Иран вносятся девять американских компаний и физических лиц, которые прямо или косвенно причастны к нарушению норм международного права и прав человека, поддержке терроризма. Перечень этих компаний и лиц будет объявлен после утверждения списка вышестоящими органами власти", - говорится в заявлении МИД Ирана.

Напомним, что ранее министерство финансов США добавило в санкционные списки имена еще трех человек и четырех структур, которые имеют отношение к программе Ирана по разработке баллистических ракет.