Иран введет новые ограничения из-за коронавируса

Власти Ирана введут ограничения по COVID-19 с 21 ноября, они будут действовать до конца эпидемии

Власти Ирана введут ограничения по COVID-19 с 21 ноября, они будут действовать до конца эпидемии. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент страны Хасан Рухани.

По его словам, необходимо свести до минимума концентрацию населения и собрания людей в городах, как и передвижения.

"Сейчас мы находимся в таких условиях, при которых, к сожалению, вынуждены увеличить количество ограничений. С субботы следующей недели, то есть с 21 ноября, начнет действовать проект, который касается не только одной провинции, а всей страны", - сказал президент в ходе заседания штаба по противодействию коронавируса.

Представитель штаба по противодействию коронавирусу Алиреза Раиси, рассказывая подробности плана, сообщил в эфире телевидения, что ограничения будут определяться по тому, какая степень заболеваемости присвоена тому или иному месту: красная, оранжевая или желтая.

В "красных" районах (по его словам, их более ста) будет запрещена значительная часть деятельности, за исключением тех, которые представляют важность для жизнеобеспечения граждан. Ограничения предполагают сокращение сотрудников в административных органах до одной трети.

Тегеран, по его словам, попадает в разряд "красных" районов.

Кроме того, по его словам, в отношении "красных" и "оранжевых" районов будет действовать запрет на передвижение автомобилей в другие города.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке новой болезни в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.