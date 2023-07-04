Иран вступил в Шанхайскую организацию сотрудничества

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) во вторник официально объявила о вступлении Ирана в ряды стран - участниц объединения, решение об этом было принято на 23-м саммите организации под председательством Индии.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) сегодня официально объявила о вступлении Ирана в ряды стран - участниц объединения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, решение об этом принято на 23-м саммите организации под председательством Индии.

Иран стал девятым членом межгосударственного объединения. В сентябре 2022 года на саммите ШОС в Самарканде был подписан меморандум об обязательствах Ирана в целях вступления в организацию.

ШОС была основана 15 июня 2001 года в Шанхае. Сначала в состав организации входили шесть стран - Россия, Казахстан, Киргызстан, Китай, Таджикистан и Узбекистан, в 2017 году к ним присоединились Индия и Пакистан.