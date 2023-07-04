О нас

Иран вступил в Шанхайскую организацию сотрудничества

Иран вступил в Шанхайскую организацию сотрудничества Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) во вторник официально объявила о вступлении Ирана в ряды стран - участниц объединения, решение об этом было принято на 23-м саммите организации под председательством Индии.
В регионе
4 июля 2023 г. 14:28
Иран вступил в Шанхайскую организацию сотрудничества

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) сегодня официально объявила о вступлении Ирана в ряды стран - участниц объединения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, решение об этом принято на 23-м саммите организации под председательством Индии.

Иран стал девятым членом межгосударственного объединения. В сентябре 2022 года на саммите ШОС в Самарканде был подписан меморандум об обязательствах Ирана в целях вступления в организацию.

ШОС была основана 15 июня 2001 года в Шанхае. Сначала в состав организации входили шесть стран - Россия, Казахстан, Киргызстан, Китай, Таджикистан и Узбекистан, в 2017 году к ним присоединились Индия и Пакистан.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Iran joins Shanghai Cooperation Organization

Другие новости из категории

Хакан Фидан: Турция призывает Израиль прекратить атаки на палестинцев
Хакан Фидан: Турция призывает Израиль прекратить атаки на палестинцев
4 июля 2023 г. 13:54
Путин предложил преобразовать антитеррористическую структуру ШОС
Путин предложил преобразовать антитеррористическую структуру ШОС
4 июля 2023 г. 13:05
Глава Военного комитета НАТО: В ходе контрнаступления Киев не получит истребители
Глава Военного комитета НАТО: В ходе контрнаступления Киев не получит истребители
4 июля 2023 г. 12:20
Цифровой форум ШОС пройдет в 2024 году в Астане
Цифровой форум ШОС пройдет в 2024 году в Астане
4 июля 2023 г. 12:15
Кобахидзе: Позиция властей Украины из-за ситуации с осужденным Саакашвили оскорбительна
Кобахидзе: Позиция властей Украины из-за ситуации с осужденным Саакашвили оскорбительна
4 июля 2023 г. 11:56
МИД Турции сообщил о повышении уровня дипотношений с Египтом до послов
МИД Турции сообщил о повышении уровня дипотношений с Египтом до послов
4 июля 2023 г. 11:13
Из-за обстрела ВС РФ в украинском Херсоне погибли двое
Из-за обстрела ВС РФ в украинском Херсоне погибли двое
4 июля 2023 г. 10:21
Минобороны РФ: Пресечена атака пяти БПЛА в Новой Москве и Подмосковье
Минобороны РФ: Пресечена атака пяти БПЛА в Новой Москве и Подмосковье
4 июля 2023 г. 10:13
Генпрокуратура Армении требует конфисковать у экс-чиновника недвижимость и вклады
Генпрокуратура Армении требует конфисковать у экс-чиновника недвижимость и вклады
4 июля 2023 г. 10:00
Аэропорт Внуково возобновил работу в штатном режиме
Аэропорт Внуково возобновил работу в штатном режиме
4 июля 2023 г. 09:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi