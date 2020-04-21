Иран временно освободил 1 тыс. иностранных заключенных

Власти Ирана временно освободили более 1 тыс. иностранных заключенных из тюрем в связи с угрозой распространения коронавируса. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель Верховного суда Голям Хосейн Исмаили.

"Мы дали отпуск ста тысячам заключенных. При этом было освобождено более одной тысячи иностранных граждан", - цитирует его агентство Mizan.

Власти Ирана в начале марта приняли решение о временном освобождении, или отпуске, для ряда заключенных на фоне распространения коронавируса в стране. Как заявил председатель Верховного суда Эбрахим Раиси, "заключенные освобождаются таким образом, чтобы не создавать угрозу безопасности в обществе". Исмаили отмечал, что всего отпуском воспользовалось около 100 тыс. человек, находившихся в иранских тюрьмах.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Количество выявленных случаев коронавируса в Иране на данный момент приближается к 85 тыс., зарегистрировано по меньшей мере 5 297 летальных исходов.