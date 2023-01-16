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Иран впервые подтвердил покупку российских истребителей Су-35

Иран впервые подтвердил покупку российских истребителей Су-35 Иран покупает истребители Су-35 в России.
В регионе
16 января 2023 г. 00:36
Иран впервые подтвердил покупку российских истребителей Су-35

Иран покупает истребители Су-35 в России.

Как передает Report со ссылкой на Tasnim news, об этом заявил член парламентской комиссии по национальной безопасности и внешней политике Ирана Шахрияр Хейдари.

Хейдари отметил, что самолеты будут доставлены в страну уже в начале нового года по иранскому календарю, то есть после 21 марта. Кроме истребителей Иран также анонсировал покупку вертолетов, ракет и систем противовоздушной обороны. Однако, количество приобретенной техники чиновник не назвал.

По данным СМИ, первоначально российские самолеты предназначались для Египта, контракт на их поставку Москва и Каир подписали еще в начале 2019 года. Сумма сделки на тот момент оценивалась в $2 млрд. Однако затем Египет отказался от самолетов, вероятно, из-за угрозы санкций от США.

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Версия на азербайджанском языке İran ilk dəfə olaraq Rusiyadan "Su-35" qırıcılarının alınmasını təsdiqləyib

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