Иран впервые как полноправный член примет участие во встрече глав МИД стран БРИКС

Иран впервые в качестве полноправного члена БРИКС примет участие в совещании министров иностранных дел (СМИД) объединения, которое пройдет в Нижнем Новгороде с 10 по 11 июня, республику будет представлять исполняющий обязанности главы МИД Али Багери Кани.

Иран впервые в качестве полноправного члена БРИКС примет участие в совещании министров иностранных дел (СМИД) объединения, которое пройдет в Нижнем Новгороде с 10 по 11 июня, республику будет представлять исполняющий обязанности главы МИД Али Багери Кани.

Как передает Report , об этом сообщило иранское внешнеполитическое ведомство.

"Исполняющий обязанности министра иностранных дел Али Багери вылетел из Тегерана в Нижний Новгород, Россия, для участия во встрече министров иностранных дел БРИКС", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале иранского МИД. В нем уточняется, что "это первое заседание министров иностранных дел БРИКС после того, как Исламская Республика Иран стала участницей этой группы" в 2024 году. Багери Кани планирует "провести переговоры с главами МИД стран - участниц встречи".

Совещание под председательством главы российской дипломатии Сергея Лаврова начинается в Нижнем Новгороде. Во встрече, помимо государств "десятки", примут участие представители стран - друзей БРИКС. Это первая встреча глав МИД после расширения группы в 2023 году. Иран принимал участие в СМИД БРИКС в 2023 году в Кейптауне, когда еще не был полноправным участником объединения.