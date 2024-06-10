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Иран впервые как полноправный член примет участие во встрече глав МИД стран БРИКС

Иран впервые как полноправный член примет участие во встрече глав МИД стран БРИКС Иран впервые в качестве полноправного члена БРИКС примет участие в совещании министров иностранных дел (СМИД) объединения, которое пройдет в Нижнем Новгороде с 10 по 11 июня, республику будет представлять исполняющий обязанности главы МИД Али Багери Кани.
В регионе
10 июня 2024 г. 02:25
Иран впервые как полноправный член примет участие во встрече глав МИД стран БРИКС

Иран впервые в качестве полноправного члена БРИКС примет участие в совещании министров иностранных дел (СМИД) объединения, которое пройдет в Нижнем Новгороде с 10 по 11 июня, республику будет представлять исполняющий обязанности главы МИД Али Багери Кани.

Как передает Report, об этом сообщило иранское внешнеполитическое ведомство.

"Исполняющий обязанности министра иностранных дел Али Багери вылетел из Тегерана в Нижний Новгород, Россия, для участия во встрече министров иностранных дел БРИКС", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале иранского МИД. В нем уточняется, что "это первое заседание министров иностранных дел БРИКС после того, как Исламская Республика Иран стала участницей этой группы" в 2024 году. Багери Кани планирует "провести переговоры с главами МИД стран - участниц встречи".

Совещание под председательством главы российской дипломатии Сергея Лаврова начинается в Нижнем Новгороде. Во встрече, помимо государств "десятки", примут участие представители стран - друзей БРИКС. Это первая встреча глав МИД после расширения группы в 2023 году. Иран принимал участие в СМИД БРИКС в 2023 году в Кейптауне, когда еще не был полноправным участником объединения.

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