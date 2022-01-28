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Иран возобновил поставки газа в Турцию в ограниченном объеме

Иран возобновил поставки газа в Турцию в ограниченном объеме Иран возобновил поставки природного газа в Турцию в ограниченном объеме.
В регионе
28 января 2022 г. 21:30
Иран возобновил поставки газа в Турцию в ограниченном объеме

Иран возобновил поставки природного газа в Турцию в ограниченном объеме.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу турецкая нефтегазовая компания Botas.

"Поставки природного газа в нашу страну через пункт Гюрбулак - Агры не могли осуществляться из-за неисправности в системе транспортировки газа на иранской стороне. Поставки газа из Ирана в нашу страну начались в ограниченных количествах в тестовых целях", - говорится в распространенном заявлении.

Между тем 21 января иранское агентство Shana сообщило о возобновлении национальной газовой компанией Ирана поставок газа в Турцию. По его данным, возникшие 19 января технические неполадки, из-за которых было решено приостановить поставки газа на 10 дней, устранены. По версии иранской стороны, произошла утечка газа на турецкой станции.

Отмечается, что 17 января поставки газа из Ирана в Турцию сократились до трети от суточного контрактного объема.

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