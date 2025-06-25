Фатима Мохаджерани: Полеты гражданской авиации будут возобновлены сегодня с наиболее безопасных районов

Власти Ирана приняли решение продлить запрет полетов гражданской авиации в воздушном пространстве страны до 14:00 по местному времени 26 июня.

Министр дорог и городского развития Ирана Фатима Мохаджерани в интервью государственному телевидению Ирана заявила, что полеты гражданской авиации постепенно возобновятся с сегодняшнего дня из "наиболее безопасных районов".

Об этом передает Report со ссылкой на иранские СМИ.

В то же время ранее сообщалось, что власти Ирана приняли решение продлить запрет полетов гражданской авиации в воздушном пространстве страны до 14:00 по местному времени 26 июня.

"В связи с последними событиями и в целях обеспечения безопасности пассажиров и авиарейсов воздушное пространство страны будет закрыто до 14:00 четверга", - сказал представитель министерства дорог и городского развития исламской республики Маджид Ахаван в интервью агентству Mehr.