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Фатима Мохаджерани: Полеты гражданской авиации будут возобновлены сегодня с наиболее безопасных районов

Фатима Мохаджерани: Полеты гражданской авиации будут возобновлены сегодня с наиболее безопасных районов Власти Ирана приняли решение продлить запрет полетов гражданской авиации в воздушном пространстве страны до 14:00 по местному времени 26 июня.
В регионе
25 июня 2025 г. 15:54
Фатима Мохаджерани: Полеты гражданской авиации будут возобновлены сегодня с наиболее безопасных районов

Министр дорог и городского развития Ирана Фатима Мохаджерани в интервью государственному телевидению Ирана заявила, что полеты гражданской авиации постепенно возобновятся с сегодняшнего дня из "наиболее безопасных районов".

Об этом передает Report со ссылкой на иранские СМИ.

В то же время ранее сообщалось, что власти Ирана приняли решение продлить запрет полетов гражданской авиации в воздушном пространстве страны до 14:00 по местному времени 26 июня.

"В связи с последними событиями и в целях обеспечения безопасности пассажиров и авиарейсов воздушное пространство страны будет закрыто до 14:00 четверга", - сказал представитель министерства дорог и городского развития исламской республики Маджид Ахаван в интервью агентству Mehr.

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Версия на азербайджанском языке Fatimə Möhəcərani: Mülki aviasiya uçuşları bu gün ən təhlükəsiz bölgələrdən bərpa ediləcək

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