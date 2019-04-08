Иран внес ВС США в список террористических организаций

Высший совет национальной безопасности (ВСНБ) Ирана внес Вооруженные силы США в свой список террористических организаций.

Как передает Report, об этом в понедельник сообщил телеканал Press TV на своей официальной странице в Twitter.

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф направил письмо президенту страны Хасану Рухани, в котором призвал включить ВС США в список террористических организаций.

Напомним, в понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты приняли решение внести Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список иностранных террористических организаций.