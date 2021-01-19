О нас
Report Georgia
Аудио новости

Иран внес Трампа и Помпео в санкционные списки

Иран внес Трампа и Помпео в санкционные списки Иран внес уходящего президента США Дональда Трампа и других американских чиновников в свой санкционный список.
В регионе
19 января 2021 г. 19:39

Иран внес уходящего президента США Дональда Трампа и других американских чиновников в свой санкционный список.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство иностранных дел Исламской Республики.

Как следует из заявления официального представителя МИД Ирана Саида Хатибзаде, помимо Трампа и госсекретаря Майка Помпео, под санкции попали министр финансов США Стивен Мнучин, бывший глава Пентагона Марк Эспер, и.о министра обороны США Кристофер Миллер, глава ЦРУ Джина Хаспел, бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон.

Кроме того, в черном списке Тегерана оказались экс-спецпосланник США по Ирану Брайан Хук и действующий спецпредставитель Эллиот Абрамс.

Санкции Ирана против Трампа и официальных лиц США связаны с "террористическими действиям США в регионе", поддержкой терроризма и созданием угроз против безопасности в мире, отмечает иранский МИД.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Обнародован размер затраченных на закупку вакцин от коронавируса средств
Обнародован размер затраченных на закупку вакцин от коронавируса средств
19 января 2021 г. 12:19
В Азербайджане в отношении еще одного армянского террориста возбуждено уголовное дело
В Азербайджане в отношении еще одного армянского террориста возбуждено уголовное дело
18 января 2021 г. 18:19
На станцию 8 ноября Бакметрополитена назначен новый начальник
На станцию "8 ноября" Бакметрополитена назначен новый начальник
18 января 2021 г. 16:01
Законопроект о статусе военнослужащих выносится на обсуждение
Законопроект о статусе военнослужащих выносится на обсуждение
18 января 2021 г. 11:49
В Карабахе создадут Музей культуры
В Карабахе создадут Музей культуры
18 января 2021 г. 11:41
Политолог: Демократы не в силах простить Трампу его победу в 2016 году
Политолог: Демократы не в силах простить Трампу его победу в 2016 году
14 января 2021 г. 18:04
В Азербайджане закрылся офис германского банка KfW
В Азербайджане закрылся офис германского банка KfW
14 января 2021 г. 11:36
Российский депутат: Для реванша нужно иметь силы, которых у Армении нет
Российский депутат: Для реванша нужно иметь силы, которых у Армении нет
13 января 2021 г. 15:03
Казахстанский депутат-азербайджанец: Ильхам Алиев сделал все, чтобы решить карабахскую проблему
Казахстанский депутат-азербайджанец: Ильхам Алиев сделал все, чтобы решить карабахскую проблему
13 января 2021 г. 12:51
В Азербайджане названы самые популярные имена для детей в прошлом году
В Азербайджане названы самые популярные имена для детей в прошлом году
13 января 2021 г. 11:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi