Иран внес Пентагон в список террористических организаций

Президент Ирана Хасан Рухани одобрил законопроект парламента, согласно которому Пентагон внесен в список террористических организаций, cообщает Report со ссылкой на Tasnim.

В апреле 2019 года в стране был принят закон, в рамках которого Центральное командование (СЕНТКОМ) ВС США было признано запрещенной организацией.

Сейчас же внесены поправки в документ. Теперь в Иране в список террористов включаются все члены Пентагона и связанные с ним учреждения и организации.

Ранее соответствующий законопроект одобрил Совет стражей конституции Ирана.