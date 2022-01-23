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Иран вернул право голоса в Генассамблее ООН

Иран вернул право голоса в Генассамблее ООН Иран восстановил право голоса в Генассамблее ООН после того, как оплатил свой долг по взносам перед организацией из замороженных в Корее иранских активов.
В регионе
23 января 2022 г. 16:55
Иран вернул право голоса в Генассамблее ООН

Иран восстановил право голоса в Генассамблее ООН после того, как оплатил свой долг по взносам перед организацией из замороженных в Корее иранских активов.

Как передает Report со ссылкой на Mehr, об этом сообщил постоянный представитель исламской республики Маджид Тахт-Раванчи.

"Исламская республика Иран как активный член ООН всегда была привержена своевременной уплате своих членских взносов и сейчас доказала это на деле. К сожалению, уже второй год подряд сталкиваемся с проблемой оплаты взноса из-за односторонних, жестоких санкций, наложенных США на Иран", - приводит его слова агентство.

По словам постпреда, право голоса будет восстановлено с понедельника.

Со своей стороны, МИД Южной Кореи подтвердил, что оплата членского взноса Ирана в размере 18 млн долларов США была осуществлена из замороженных иранских счетов в Корее. Отмечается, что право голоса на генассамблее ООН будет восстановлено по завершении финансовой операции.

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Версия на азербайджанском языке İran BMT-də səsvermə hüququnu bərpa edib

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