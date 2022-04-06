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Иран вернул доступ к части своих активов, заблокированных из-за санкций

Иран вернул доступ к части своих активов, заблокированных из-за санкций Иран вернул доступ к части своих активов на зарубежных счетах, которые были заблокированы из-за санкций США.
В регионе
6 апреля 2022 г. 21:41
Иран вернул доступ к части своих активов, заблокированных из-за санкций

Иран вернул доступ к части своих активов на зарубежных счетах, которые были заблокированы из-за санкций США.

Как передает Report, об этом сообщило агентство IRNA со ссылкой на источник.

"Правительству удалось высвободить часть валютных резервов Ирана в различных странах в результате своей активной дипломатии. Эти усилия продолжаются", - говорится в сообщении.

Агентство не приводит подробностей о характере соглашения и о том, с какими странами оно было достигнуто. При этом отмечается, что сумма размороженных активов "в несколько раз больше 470 млн евро", которые Лондон недавно выплатил Тегерану в качестве компенсации за сорванный контракт, заключенный между компанией International Military Services и Ираном в 1974 году.

Компания должна была поставить в Иран более тысячи единиц британских танков, но после Исламской революции, которая произошла в Иране в 1979 году, Великобритания отказалась выполнять условия контракта.

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