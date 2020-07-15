Иран в течение недели начнет производство препарата от COVID-19

Иранские компании на следующей неделе начнут производство препарата "Ремдесивир"

Иранские компании на следующей неделе начнут производство препарата "Ремдесивир", который должен помочь в борьбе с распространением коронавируса. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр здравоохранения страны Саид Намаки.

"На сегодняшний день в мире нет эффективного и проверенного препарата для борьбы с коронавирусом, однако в Европе и Америке пациентам назначают "Ремдесивир", - цитирует его агентство IRNA. - Сейчас в стране он имеется в достаточных количествах, а со следующей недели мы начнем его национальное производство".

По словам министра, в Иране были объявлены новые ограничения, и, если это не возымеет эффект, то они будут расширены.

Ранее президент Ирана заявил о наступлении второй волны COVID-19 в стране.

Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о выявлении коронавирусной инфекции COVID-19, достигло 264 561, жертв – 13 410.