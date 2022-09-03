О нас

Иран увеличит свои мощности по производству нефти на 200 тыс. баррелей в сутки

Иран увеличит свои мощности по производству нефти на 200 тыс. баррелей в сутки Иран планирует увеличить свои мощности по производству нефти на 200 000 баррелей в сутки к марту 2023 года.
В регионе
3 сентября 2022 г. 00:27
Иран увеличит свои мощности по производству нефти на 200 тыс. баррелей в сутки

Иран планирует увеличить свои мощности по производству нефти на 200 000 баррелей в сутки к марту 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на Irna, об этом заявил главный исполнительный директор Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) Мохсен Ходжастемер.

По его словам, это увеличение приведет к тому, что к концу текущего иранского календарного года производственная мощность ИРИ превысит четыре миллиона баррелей в день.

Ходжастемер также подчеркнул готовность страны расширить экспорт этого товара и вернуться на международные рынки "с максимальной мощностью".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке İran 2023-cü ilin martına qədər neft hasilatını artıracaq

Экслюзивные новости

Глава военной администрации Кривого Рога: Линия фронта отброшена от города на 50 км
Глава военной администрации Кривого Рога: Линия фронта отброшена от города на 50 км
2 сентября 2022 г. 16:58
Азербайджанские полицейские на службе в городе Лачыне
ФотоАзербайджанские полицейские на службе в городе Лачыне
1 сентября 2022 г. 09:52
Анар Рафиев: После начала войны развозили терминалы Starlink в горячие точки Украины
Анар Рафиев: После начала войны развозили терминалы Starlink в горячие точки Украины
31 августа 2022 г. 13:30
Погибший в ДТП в Горанбое военнослужащий получит статус шехида
Погибший в ДТП в Горанбое военнослужащий получит статус шехида
29 августа 2022 г. 10:49
TIKA: Хотим принять участие в восстановлении Карабаха
TIKA: Хотим принять участие в восстановлении Карабаха
26 августа 2022 г. 11:42
В результате ракетных ударов в Украине разрушены дома и объекты 30 азербайджанцев
ФотоВ результате ракетных ударов в Украине разрушены дома и объекты 30 азербайджанцев
26 августа 2022 г. 09:58
Назначен начальник станции Ходжасан
Назначен начальник станции "Ходжасан"
25 августа 2022 г. 16:09
Европейский суд рассматривает обоснованность иска Азербайджана против Армении
Европейский суд рассматривает обоснованность иска Азербайджана против Армении
24 августа 2022 г. 14:25
Азербайджан представил в Европейский суд информацию о сожжении армянами домов в Лачыне
Азербайджан представил в Европейский суд информацию о сожжении армянами домов в Лачыне
24 августа 2022 г. 13:38
Aztelekom произвел кадровые изменения в своих структурах
Aztelekom произвел кадровые изменения в своих структурах
23 августа 2022 г. 14:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi