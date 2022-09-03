Иран увеличит свои мощности по производству нефти на 200 тыс. баррелей в сутки

Иран планирует увеличить свои мощности по производству нефти на 200 000 баррелей в сутки к марту 2023 года.

Иран планирует увеличить свои мощности по производству нефти на 200 000 баррелей в сутки к марту 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на Irna, об этом заявил главный исполнительный директор Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) Мохсен Ходжастемер.

По его словам, это увеличение приведет к тому, что к концу текущего иранского календарного года производственная мощность ИРИ превысит четыре миллиона баррелей в день.

Ходжастемер также подчеркнул готовность страны расширить экспорт этого товара и вернуться на международные рынки "с максимальной мощностью".