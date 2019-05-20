Иран увеличит производство низкообогащенного урана в четыре раза

Иран увеличивает объем производства низкообогащенного урана (3,67%) в четыре раза.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на представителя Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруза Камальванди.

По данным агентства, Камальванди заявил в понедельник на пресс-конференции, что в результате последнего решения Высшего совета национальной безопасности Ирана Тегеран увеличивает объем производства низкообогащенного урана в четыре раза, начиная с понедельника.