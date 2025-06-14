О нас

Иран уведомил МАГАТЭ, что уровень радиации за пределами объекта в Исфахане не менялся

Иран уведомил МАГАТЭ, что уровень радиации за пределами объекта в Исфахане не менялся Организация атомной энергии Ирана проинформировала Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), что уровень радиации за пределами ядерного объекта в городе Исфахане не изменился после атаки 13 июня.
В регионе
14 июня 2025 г. 22:22
Иран уведомил МАГАТЭ, что уровень радиации за пределами объекта в Исфахане не менялся

Организация атомной энергии Ирана проинформировала Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), что уровень радиации за пределами ядерного объекта в городе Исфахане не изменился после атаки 13 июня.

Как передает Report, об этом МАГАТЭ сообщило в соцсети Х.

Ранее агентство информировало о повреждении на этом объекте четырех критически важных зданий, включая установку по конверсии урана.

МАГАТЭ заявляло, что ядерные объекты Ирана в Исфахане несколько раз подвергались атакам.

13 июня Армия обороны Израиля заявила об атаке с воздуха на ядерный объект в Исфахане. Были уничтожены мощности по производству и обогащению урана, лаборатории, объекты инфраструктуры.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Ильхам Алиев: Британские компании активно участвуют в экономической жизни Азербайджана
Ильхам Алиев: Британские компании активно участвуют в экономической жизни Азербайджана
14 июня 2025 г. 20:35
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву
14 июня 2025 г. 20:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi