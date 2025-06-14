Иран уведомил МАГАТЭ, что уровень радиации за пределами объекта в Исфахане не менялся

Организация атомной энергии Ирана проинформировала Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), что уровень радиации за пределами ядерного объекта в городе Исфахане не изменился после атаки 13 июня.

Организация атомной энергии Ирана проинформировала Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), что уровень радиации за пределами ядерного объекта в городе Исфахане не изменился после атаки 13 июня.

Как передает Report, об этом МАГАТЭ сообщило в соцсети Х.

Ранее агентство информировало о повреждении на этом объекте четырех критически важных зданий, включая установку по конверсии урана.

МАГАТЭ заявляло, что ядерные объекты Ирана в Исфахане несколько раз подвергались атакам.

13 июня Армия обороны Израиля заявила об атаке с воздуха на ядерный объект в Исфахане. Были уничтожены мощности по производству и обогащению урана, лаборатории, объекты инфраструктуры.