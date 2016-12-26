Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Иран утверждает, что договорился о покупке 80 самолетов Boeing за полцены.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, сама компания сообщала о том, что стоимость заключенной 11 декабря сделки составила $16,6 млрд.

«Boeing объявила о том, что стоимость контракта IranAir составляет $16,6 млрд. Однако, учитывая характер нашего заказа и возможности выбора, контракт на покупку 80 самолетов Boeing стоит половину этой суммы», - заявил заместитель министр транспорта Ирана Асгар Фахрие-Кашан.

Учитывая спад заказов Boeing и Airbus наблюдатели ждали, что они предложат Тегерану очень значительные скидки.