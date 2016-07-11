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    Иран утвердил введение безвизового режима с Арменией

    Граждане Армении и Ирана могут находиться без въездных виз на территории другой стороны сроком до 90 дней

    Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Заседание кабинета министров в Тегеране одобрило соглашение об отмене визового режима между Арменией и Ираном.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, Кабмин принял соответствующие решения об установлении правил по отмене виз для владельцев дипломатических и обычных паспортов, а также владельцев проездных документов из Республики Армения.

    16 июня министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян подписали соглашение об отмене виз между двумя странами. Соглашение было ранее одобрено правительством Армении.

    Согласно документу, граждане Армении и Ирана могут находиться без въездных виз на территории другой стороны сроком до 90 дней в 180-дневный период.

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