Иран утвердил введение безвизового режима с Арменией

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Заседание кабинета министров в Тегеране одобрило соглашение об отмене визового режима между Арменией и Ираном.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, Кабмин принял соответствующие решения об установлении правил по отмене виз для владельцев дипломатических и обычных паспортов, а также владельцев проездных документов из Республики Армения.

16 июня министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян подписали соглашение об отмене виз между двумя странами. Соглашение было ранее одобрено правительством Армении.

Согласно документу, граждане Армении и Ирана могут находиться без въездных виз на территории другой стороны сроком до 90 дней в 180-дневный период.