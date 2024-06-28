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Иран установил новые центрифуги для обогащения урана

Иран установил новые центрифуги для обогащения урана Иран установил четыре каскада центрифуг IR-6 для обогащения урана на объекте в Фордо.
В регионе
28 июня 2024 г. 22:39
Иран установил новые центрифуги для обогащения урана

Иран установил четыре каскада центрифуг IR-6 для обогащения урана на объекте в Фордо.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Ранее агентство сообщало, что Тегеран хочет установить в Фордо 8 каскадов по 174 центрифуги IR-6. МАГАТЭ смогло подтвердить установку четырех каскадов, говорится в документе.

Как отмечается в докладе, Иран не уточнил, когда и до какого уровня на этих установках начнут обогащать уран.

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