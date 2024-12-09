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Иран установил контакт с лидерами захватившей власть в Сирии оппозиции

Иран установил контакт с лидерами захватившей власть в Сирии оппозиции Иран установил прямой контакт с лидерами вооруженной оппозиции, захватившей власть в Сирии.
В регионе
9 декабря 2024 г. 12:10
Иран установил контакт с лидерами захватившей власть в Сирии оппозиции

Иран установил прямой контакт с лидерами вооруженной оппозиции, захватившей власть в Сирии.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.

"Иран открыт к прямому диалогу с сирийским новым руководством для предотвращения враждебной траектории отношений между двумя странами", - заявил он.

Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением о том, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли и несколько министров пока находятся в стране. Глава правительства заявил о том, что он установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.

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Версия на азербайджанском языке İran Suriyada hakimiyyəti ələ keçirən müxalifət liderləri ilə əlaqə qurub
Версия на английском языке Iran establishes contact with Syria's opposition leaders in power

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