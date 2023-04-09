Иран устанавливает "умные камеры" для выявления женщин без хиджаба

Власти Ирана сообщили, что начали устанавливать в общественных местах камеры наблюдения, при помощи которых они будут идентифицировать женщин, не носящих хиджаб.

Власти Ирана сообщили, что начали устанавливать в общественных местах камеры наблюдения, при помощи которых они будут идентифицировать женщин, не носящих хиджаб.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявили в МВД страны.

В сообщении полиции Ирана отмечается, что обнаруженным и идентифицированным таким образом "нарушительницам" будут отправлять текстовые сообщения с предупреждением о последствиях. По словам иранских правоохранительных органов, это поможет предотвратить "сопротивление закону о ношении хиджаба".

Напомним, что 14 сентября прошлого года 22-летняя Махса Амини была задержана полицией нравов за неправильное ношение хиджаба. После допроса ее доставили в больницу, где она впала в кому и скончалась 16 сентября. Власти сообщили, что причиной смерти стал сердечный приступ. Однако родственники покойной утверждали, что во время допроса ее жестоко избивали.

После инцидента Иран охватили масштабные протесты. По данным Министерства внутренних дел страны, в ходе беспорядков погибли 200 человек. По данным независимых НПО, число погибших превышает 500 человек. 4 декабря иранское руководство ликвидировало полицию нравственности.

Отметим, что власти Ирана после Исламской революции 1979 года ввели строгие религиозные законы, согласно которым женщины обязаны покрывать голову хиджабом. Лицам, нарушившим закон, грозит штраф или тюремное заключение.