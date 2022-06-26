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Иран устанавливает тарифы в долларах на внутренние авиабилеты для иностранцев

Иран устанавливает тарифы в долларах на внутренние авиабилеты для иностранцев Власти Ирана вводят новые правила на ценообразование авиабилетов на внутренние перелеты, тариф на которые для иностранцев отныне будут высчитываться в долларах США.
В регионе
26 июня 2022 г. 07:18
Иран устанавливает тарифы в долларах на внутренние авиабилеты для иностранцев

Власти Ирана вводят новые правила на ценообразование авиабилетов на внутренние перелеты, тариф на которые для иностранцев отныне будут высчитываться в долларах США.

Как передает Report со ссылкой на IRNA, об этом сообщила Ассоциация авиакомпаний Ирана.

"Тариф составит 100 долларов США для внутренних полетов продолжительностью менее одного часа и 150 долларов США для рейсов более одного часа", - цитирует заявление агентство.

При этом не уточняется, по какому курсу будет высчитываться доллар США для оплаты билетов в иранских риалах. В стране существует несколько валютных курсов. Так, рыночная стоимость доллара США в обменных пунктах в несколько раз превышает официальный государственный курс.

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