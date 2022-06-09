О нас

Иран ускорил установку центрифуг новых поколений для обогащения урана

Иран ускорил установку центрифуг новых поколений для обогащения урана Иран ускорил производство и установку центрифуг новых поколений для обогащения урана.
В регионе
9 июня 2022 г. 11:58
Иран ускорил установку центрифуг новых поколений для обогащения урана

Иран ускорил производство и установку центрифуг новых поколений для обогащения урана.

Как передает Report со ссылкой нам ТАСС, об этом сообщило агентство ISNA со ссылкой на источник.

Установка современных центрифуг и отключение камер наблюдения Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ядерных объектах входят в число мер, которые Иран принимает в ответ на резолюцию МАГАТЭ в отношении Тегерана.

Днем ранее официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде написал в Twitter, что иранская сторона предпримет решительные и пропорциональные действия в ответ на принятие резолюции МАГАТЭ.

По словам дипломата, США, а также Великобритания, Германия и Франция "поставили свои недальновидные планы выше авторитета МАГАТЭ и продвинули ошибочную и опрометчивую резолюцию против страны с самой прозрачной и мирной атомной программой в мире".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İran uranın zənginləşdirilməsi üçün yeni nəsil sentrifuqaların quraşdılmasını sürətləndirib
Версия на английском языке Iran steps up installation of advanced centrifuges for uranium enrichment

Самое читаемое

Сенат Ирландии принял резолюцию, признающую действия РФ в Украине геноцидом
Сенат Ирландии принял резолюцию, признающую действия РФ в Украине геноцидом
2 июня 2022 г. 15:37
Главы стран Балтии обсудят с Шольцем участие Германии в укреплении восточного фланга НАТО
Главы стран Балтии обсудят с Шольцем участие Германии в укреплении восточного фланга НАТО
3 июня 2022 г. 13:10
В Украине предложили проложить в Польше железную дорогу для вывоза зерна
В Украине предложили проложить в Польше железную дорогу для вывоза зерна
3 июня 2022 г. 16:42
В Сальяне автомобиль столкнулся с трактором, есть пострадавшие
В Сальяне автомобиль столкнулся с трактором, есть пострадавшие
4 июня 2022 г. 19:34
В России выявили свыше 3 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки
В России выявили свыше 3 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки
5 июня 2022 г. 12:11
Группа ветеранов побывала в Министерстве труда и социальной защиты
ФотоГруппа ветеранов побывала в Министерстве труда и социальной защиты
6 июня 2022 г. 14:31
Казахстанская компания будет экспортировать свою продукцию в Азербайджан
Казахстанская компания будет экспортировать свою продукцию в Азербайджан
7 июня 2022 г. 13:16
Алияр Мамедъяров назначен зампредом Центробанка
Алияр Мамедъяров назначен зампредом Центробанка
8 июня 2022 г. 12:11
Кукольные театры Азербайджана и Грузии договорились о сотрудничестве
Кукольные театры Азербайджана и Грузии договорились о сотрудничестве
8 июня 2022 г. 15:44
МИД прокомментировал незаконный визит генпрокурора Армении на территорию Азербайджана
МИД прокомментировал незаконный визит генпрокурора Армении на территорию Азербайджана
8 июня 2022 г. 18:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi