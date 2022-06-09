Иран ускорил установку центрифуг новых поколений для обогащения урана

Иран ускорил производство и установку центрифуг новых поколений для обогащения урана.

Иран ускорил производство и установку центрифуг новых поколений для обогащения урана.

Как передает Report со ссылкой нам ТАСС, об этом сообщило агентство ISNA со ссылкой на источник.

Установка современных центрифуг и отключение камер наблюдения Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ядерных объектах входят в число мер, которые Иран принимает в ответ на резолюцию МАГАТЭ в отношении Тегерана.

Днем ранее официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде написал в Twitter, что иранская сторона предпримет решительные и пропорциональные действия в ответ на принятие резолюции МАГАТЭ.

По словам дипломата, США, а также Великобритания, Германия и Франция "поставили свои недальновидные планы выше авторитета МАГАТЭ и продвинули ошибочную и опрометчивую резолюцию против страны с самой прозрачной и мирной атомной программой в мире".