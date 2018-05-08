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    Иран усилит армию на границе с Ираком

    Глава Генштаба Мохаммад Бакери: Иран не боится никаких угроз

    Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Глава генштаба Ирана Мохаммад Бакери сообщил о решении усилить вооруженные силы в провинции Хузестан, расположенной на границе с Ираком, передает Report со ссылкой на агентство IRNA.

    Высокопоставленный иранский военный находится с визитом в Хузестане.

    "В ходе этой поездки были приняты решения, направленные на усиление вооруженных сил в Хузестане", - заявил М.Бакери.

    Он подчеркнул, что Иран не боится никаких угроз, поскольку вооруженные силы страны по всем областям хорошо выполняют свои обязанности.

    Отметим, что провинция Хузестан расположена в юго-западной части Ирана на границе с Ираком. 

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