Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Иран стягивает к границе с Иракским Курдистаном танковые войска и артиллерию.

Как сообщает Report со ссылкой на Hurriyet, информацию распространил Reuters.

Днем ранее пресс-служба иранской армии сообщила, что вооруженные силы Ирана и Ирака проведут в ближайшее время учения в районе границы между Исламской Республикой Иран и Курдским автономным районом Ирака.

Отметим, что об этом шла речь на встрече высшего военного командования Ирана. Ее участники подчеркнули важность территориальной целостности Ирака и заявили, что не признают "референдума", прошедшего по инициативе местного правительства на севере Ирака.

Тегеран также подчеркнул о намерении применить санкции против правительства региона.