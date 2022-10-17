МИД Украины: Иран стал соучастником военных преступлений России

Поставки боевых беспилотников Российской Федерации для ударов по Украине сделали Иран соучастником военных преступлений и терактов. Как передаёт Report, информацию об этом расспространил МИД Украины. Только за последнюю неделю Россия нанесла более 1

Поставки боевых беспилотников Российской Федерации для ударов по Украине сделали Иран соучастником военных преступлений и терактов.



Как передает Report, информацию об этом об этом сообщает МИД Украины.



Только за последнюю неделю Россия нанесла более 100 ударов иранскими дронами-камикадзе по жилым домам, электростанциям, очистным сооружениям, мостам и детским площадкам в украинских городах. В результате погибли и ранены десятки человек, в том числе дети. Также повреждена треть энергетической инфраструктуры Украины и два дипломатических учреждения в Киеве.

Предоставление оружия для ведения захватнической войны в Украине и убийства украинских граждан делает Иран соучастником преступления агрессии, военных преступлений и террористических актов РФ против Украины. Призываем Тегеран немедленно прекратить поставки любого оружия России. В противном случае Иран и его руководство будут нести самую суровую ответственность, в том числе в рамках международных судебных процессов по преступлениям России против Украины, - говорится в заявлении.

Сегодня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обратился к главам МИД стран-участниц Евросоюза с призывом наложить новые санкции на Иран.



Особую актуальность они приобретают на фоне сообщений о намерениях передать России баллистические ракеты "земля-земля".