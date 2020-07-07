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Иран создал систему ракетных комплексов на побережье Персидского залива

Иран создал систему ракетных комплексов на побережье Персидского залива Иранские военные создали оборонительную систему из ракетных комплексов, расположенных под землей на побережье Персидского и Оманского заливов.
В регионе
7 июля 2020 г. 06:34
Иран создал систему ракетных комплексов на побережье Персидского залива

Иранские военные создали оборонительную систему из ракетных комплексов, расположенных под землей на побережье Персидского и Оманского заливов.

Как передает Report со ссылкой на "CNN Turk", об этом заявил командующий военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Алирза Тангсири.

"Нашим врагам известно, что в распоряжении армии и КСИР находится подземный  ракетный город, расположенные по всему побережью Персидского залива и Мекрана (побережье Оманского залива - ред.). Однако они не обладают точной информацией", - сказал он.

Тангсири добавил, что "вдоль всей южной морской границы протяженностью 2,2 тыс. километров на сегодняшний день находятся 428 морских подразделений, насчитывающих более 23 тыс. военнослужащих".

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Версия на азербайджанском языке İran yeraltı raket şəhəri yaradıb

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