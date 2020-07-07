Иран создал систему ракетных комплексов на побережье Персидского залива

Иранские военные создали оборонительную систему из ракетных комплексов, расположенных под землей на побережье Персидского и Оманского заливов.

Иранские военные создали оборонительную систему из ракетных комплексов, расположенных под землей на побережье Персидского и Оманского заливов.

Как передает Report со ссылкой на "CNN Turk", об этом заявил командующий военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Алирза Тангсири.

"Нашим врагам известно, что в распоряжении армии и КСИР находится подземный ракетный город, расположенные по всему побережью Персидского залива и Мекрана (побережье Оманского залива - ред.). Однако они не обладают точной информацией", - сказал он.

Тангсири добавил, что "вдоль всей южной морской границы протяженностью 2,2 тыс. километров на сегодняшний день находятся 428 морских подразделений, насчитывающих более 23 тыс. военнослужащих".