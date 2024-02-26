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Иран создал ряд компаний в ОАЭ для обхода санкций и роста экспорта в Китай

Иран создал ряд компаний в ОАЭ для обхода санкций и роста экспорта в Китай Иран основал ряд компаний в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) для обхода санкций и увеличения экспорта в КНР.
В регионе
26 февраля 2024 г. 16:27
Иран создал ряд компаний в ОАЭ для обхода санкций и роста экспорта в Китай

Иран основал ряд компаний в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) для обхода санкций и увеличения экспорта в КНР.

Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил глава Ирано-китайской торговой палаты Маджид Реза Харири.

"Часть иранского экспорта в ОАЭ продолжает идти дальше в Китай. Иран создал ряд компаний в ОАЭ, чтобы обойти санкции и увеличить объемы экспорта в Китай. Такая практика сложилась и в импорте. ОАЭ являются первым партнером Ирана по импорту, при этом в ОАЭ не имеют никакого производства и фактически Абу-Даби является посредником при ввозе товаров в Иран из Китая", - сказал он.

По оценкам Харири, стоимость непосредственной торговли Ирана с Китаем в ненефтяном секторе к марту 2024 года достигнет 30 млрд долларов. Помимо этого, он отметил, что Пекин и Тегеран работают на дедолларизацией расчетов в торговых операциях.

"Часть импорта Ирана из Китая сейчас осуществляется в юанях, поскольку при значительном объеме экспортно-импортных операций с Китаем не имеет смысла в обмен на продажу товаров Китаю покупать доллар и еще раз покупать за доллары китайские товары", - добавил Харири.

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Версия на английском языке Iran creates numerous companies in UAE to circumvent sanctions

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