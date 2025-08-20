О нас

Хашеми: Сбои GPS в Иране связаны с мерами безопасности

В регионе
20 августа 2025 г. 14:47
Перебои в работе GPS-сигналов и частотных спектров в Иране связаны с проблемами безопасности, включая возможное присутствие дронов.

Как передает Report со ссылкой на AL Arabiya, об этом заявил министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Саттар Хашеми.

“Наблюдаемые перебои в работе частотных спектров и сигналов GPS вызваны соображениями безопасности и потенциальным присутствием дронов”, - сказал Хашеми.

Он признал, что перебои повлияли как на связь, так и на бизнес, зависящий от этих услуг.

"Естественно, что такие проблемы создают проблемы в предоставлении услуг населению", - сказал он.

По словам Хашеми, в настоящее время ведутся консультации и прилагаются усилия для постепенного решения проблемы с целью улучшения качества обслуживания граждан.

Версия на азербайджанском языке Haşemi: İrandakı GPS-n fəaliyyətində pozuntular təhlükəsizlik tədbirləri ilə bağlıdır

