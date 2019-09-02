Зариф: Иран сократит обязательства по сделке, если ЕС до 5 сентября не выполнит свои

Тегеран намерен сократить выполнение своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), если европейцы не предпримут необходимые шаги до 5 сентября.

Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

"Мы открыто говорили о том, что пункт 36 СВПД определяет права Ирана. В случае невыполнения другими участниками СВПД, мы привержены своим обязательствам, - сказал он. - Если европейцы не смогут до этой даты выполнить свои обязательства, мы непременно предпримем третий шаг [по сокращению своих обязательств по ядерной сделке]".