Иран согласился выплатить компенсации за сбитый украинский Boeing

Тегеран согласен на выплату компенсаций в связи с авиакатастрофой с украинским пассажирским самолетом в начале 2020 года.

Тегеран согласен на выплату компенсаций в связи с авиакатастрофой с украинским пассажирским самолетом в начале 2020 года.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

Ранее сообщалось о переговорах между Украиной и иранской делегацией в Киеве по поводу компенсации за сбитый в январе под Тегераном Boeing "Международных авиалиний Украины".

"Иран согласился выплатить компенсации за самолет, однако реализация этого вопроса займет время и имеет различные аспекты с технической и правовой точек зрения", - цитирует агентство IRNA слова Мусави, прокомментировавшего переговоры с Украиной по пассажирскому самолету.

Представитель иранского внешнеполитического ведомства также добавил, что "многие пассажиры" были гражданами Ирана (у некоторых иранцев было двойное гражданство, но Иран считает их своими гражданами). Он также добавил, что по украинцам переговоры продолжатся, добавил он, напомнив, что Тегеран несет ответственность за случившееся.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.