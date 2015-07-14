​Иран согласился предоставить МАГАТЭ доступ к военным объектам

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Иран согласился предоставить экспертам МАГАТЭ контролируемый "регулируемый доступ" к военным базам в рамках соглашения по ядерной программе страны.

Как сообщает Report, об этом передает France Presse cо ссылкой на иранского чиновника.

"Наши военные объекты не открыты для посетителей, так как каждая страна имеет право защищать свои секреты... Однако Иран применит дополнительный протокол и на этом основании предоставит регулируемый доступ", - заявил неназванный иранский чиновник.

Вопрос предоставления доступа экспертов МАГАТЭ к иранским военным объектам был одним из ключевых в ходе переговоров Ирана и "шестерки" международных посредников по ядерной программе страны.