​Иран согласился на посредничество Пакистана в урегулировании отношений Тегерана и Эр-Рияда

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Пакистан и Иран договорились о назначении своих специальных представителей по вопросам посредничества в урегулировании отношений Ирана и Саудовской Аравии, миссию которого берет на себя пакистанская сторона. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Пакистана Наваз Шариф по возвращении в Исламабад после переговоров с президентом Ирана Хасаном Рухани, состоявшихся во вторник в Тегеране.

"Пакистан и Иран договорились назначить специальных представителей для постоянных контактов в вопросах посредничества, которое осуществляет пакистанская сторона в деле урегулирования отношений Ирана и Саудовской Аравии", - приводит агентство IRNA слова главы пакистанского правительства. Шариф также подтвердил, что его страна готова предоставить свою территорию в качестве нейтральной площадки для переговоров между Тегераном и Эр-Риядом.

Премьер Пакистана посетил Саудовскую Аравию и Иран с целью попытаться наладить диалог между двумя этими странами. По словам Шарифа, королевство, где он побывал непосредственно перед визитом в Тегеран, также попросило его продолжить работу в данном направлении. "Я попросил Саудовскую Аравию назначить своего спецпредставителя для постоянных контактов по урегулированию отношений с Исламской Республикой", - сообщил он. "Саудовские чиновники сказали мне, что они не рассматривают Иран в качестве врага. То же я услышал и от руководства Ирана в отношении Саудовской Аравии", - отметил глава пакистанского кабинета.