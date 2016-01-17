 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Иран собирается увеличить экспорт нефти на 500 тысяч баррелей в сутки

    Большая часть нефти будет поставляться в Китай

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Иран готов увеличить экспорт нефти на 500 тыс. баррелей в сутки.

    Как передает Report со ссылкой на RNS, об этом сообщил замминистра нефти Ирана Амир-Хоссейн Заманинья.

    При этом он отметил, что большая часть нефти будет поставляться в Китай.

    Ранее сообщалось, что индексы стран Ближнего Востока снижаются до рекордных значений на фоне отмены санкций в отношении Ирана. Между тем индекс биржи самого Ирана показывает рост второй день подряд.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi