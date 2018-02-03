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    Иран считает ядерную доктрину США угрозой для человечества

    Подобное заявление сделал министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Ядерная доктрина США приближает человечество к уничтожению. Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф.

    «Ядерная доктрина США отражает большую зависимость от ядерного оружия вопреки договору о нераспространении ядерного оружия, таким образом приближая человечество к полному уничтожению. Неудивительно, что сейчас мы ближе всего к апокалипсису со времён 1953 года», — написал Зариф в Twitter.

    Он отметил, что упрямство президента США Дональда Трампа в стремлении уничтожить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) проистекает из того же опасного безрассудства.

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