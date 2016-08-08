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    ​Иран сократит экспорт газа в Армению

    Араки: Мы понизим поставки газа с сентября, поскольку определенный объем предусмотрен в договоре

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/  Иран сократит экспорт газа в Армению с сентября. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об  этом заявил заместитель министра нефтяной промышленности Ирана Хамидреза Араки.

    По его словам, Армении нужно было больше газа в июле месяце: "Мы приняли их предложение и увеличили экспорт газа. Но, мы понизим поставки газа с сентября, поскольку определенный объем предусмотрен в договоре".

    Араки также затронул тему продажи туркменского газа в Азербайджан через Иран: "Это будет осуществляться частной иранской компанией. Эта компания не связана с азербайджанским и иранским правительствами. Она будет закупать газ из Туркменистана и доставлять его нам. И мы планируем продавать его в Азербайджан. Сейчас мы обсуждаем этот вопрос".

    Замминистра также  подчеркнул, что Азербайджан и Иран обмениваются газом. "Мы поставляем азербайджанский газ в Нахичевань", -отметил он.

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