Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Иран сократит экспорт газа в Армению с сентября. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил заместитель министра нефтяной промышленности Ирана Хамидреза Араки.

По его словам, Армении нужно было больше газа в июле месяце: "Мы приняли их предложение и увеличили экспорт газа. Но, мы понизим поставки газа с сентября, поскольку определенный объем предусмотрен в договоре".

Араки также затронул тему продажи туркменского газа в Азербайджан через Иран: "Это будет осуществляться частной иранской компанией. Эта компания не связана с азербайджанским и иранским правительствами. Она будет закупать газ из Туркменистана и доставлять его нам. И мы планируем продавать его в Азербайджан. Сейчас мы обсуждаем этот вопрос".

Замминистра также подчеркнул, что Азербайджан и Иран обмениваются газом. "Мы поставляем азербайджанский газ в Нахичевань", -отметил он.