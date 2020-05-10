​Иран, Россия и Турция консультируются по поводу саммита по Сирии

Хасан Роухани, Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин https://report.az/storage/news/fb698e7c798d900973969a265b82038a/1e54ac4a-c28f-4054-8c65-19d7bd7e80f3_292.jpg

Ведутся консультации по поводу проведения саммита "астанинской тройки" по Сирии между Ираном, России и Турцией.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави.

"Переговоры идут, консультации между странами-гарантами астанинского процесса продолжаются. Астанинский процесс жив, пауза в проведении различных конференций связана с распространением коронавируса в мире", - сказал Мусави, отвечая на вопрос о датах встречи президентов Ирана, России и Турции.

Он также выразил надежду, что саммит в Тегеране пройдет после нормализации ситуации с коронавирусом в мире. Если этот процесс затянется, Мусави не исключил проведение онлайн-конференции, однако указал, что Иран рассчитывает на проведение очной встречи.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани в ходе телефонного разговора поддержал идею турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана, предложившего провести саммит "астанинской тройки" в формате видеоконференции.