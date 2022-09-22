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Иран, Россия и Китай проведут совместные учения ВМС

Иран, Россия и Китай проведут совместные учения ВМС Иран, Россия и Китай планируют провести совместные учения военно-морских сил этой осенью.
В регионе
22 сентября 2022 г. 12:50
Иран, Россия и Китай проведут совместные учения ВМС

Иран, Россия и Китай планируют провести совместные учения военно-морских сил этой осенью.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери в рамках пресс-конференции на параде ВС Ирана.

"Учения с участием ВМС Ирана, России и Китая пройдут в северной части акватории Индийского океана осенью этого года, - сообщил Багери, которого цитирует агентство Мехр. - Пакистан, Оман и ряд других стран, вероятно, также примут участие в данных мероприятиях".

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Версия на английском языке Iran, Russia, China to conduct joint military exercises
Версия на азербайджанском языке İran, Rusiya və Çin birgə hərbi təlim keçirəcək

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